Extra subsidie voor onderzoek naar de Waddenzee

Het monitoringsconsortium MOCO, met daarin onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en Sovon Vogelonderzoek, krijgt bijna een ton extra subsidie. Er wordt onderzoek gedaan naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee. Daarvoor wordt deze zomer onder meer een enquête gehouden in de jachthavens onder watertoeristen.

Ook komt er een groep praktijkmensen om de monitoringsresultaten aan te scherpen. Het extra geld komt van het landelijk expertisecentrum CELTH. Dat is een initiatief van diverse hogescholen in Nederland, dat de kennis over toerisme verder wil ontwikkelen.