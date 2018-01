Vrijdagsmarkt over LF2018: "Ik ben zo trots op de stad"

Ljouwert-Fryslân 2018 staat op het punt los te barsten en dat was ook op de Leeuwarder vrijdagsmarkt duidelijke te merken. "Geweldig! Ik ben zo trots op de stad. Ik heb er hartstikke veel zin in" en "Het zet Leeuwarden geweldig op de kaart. Hier zou nog wel eens een hele hoop uit voort kunnen komen", waren twee positieve geluiden. Er waren ook negatieve reacties te horen: "Ik moet er niks van hebben, het kost veel te veel" en "Hou op, man. Al die drukte, daar hou ik niet van."

Een ander was niet tevreden over de artiesten: "Nynke Laverman? Wie is dat?" Toch waren verrewege de meesten positief. Zij noemden de reuzen het vaakst als project om naar uit te kijken. Ook werd er nog een ander project genoemd: "Het moet eigenlijk alleen eerst nog even goed vriezen, want met een Elfstedentocht staan we helemaal goed op de kaart."