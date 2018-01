Toch geen precariorechten voor inwoners Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen zal ervoor zorgen dat de inwoners geen precariorechten aan waterleidingsbedrijf Vitens hoeven te betalen. Die toezegging heeft wethouder Harjan Bruining donderdagavond gedaan, nadat de gemeenteraad een motie met die strekking had ingediend. Volgens de wethouder is de gemeente in gesprek met Vitens en heeft hij er alle vertrouwen in dat ze goede afspraken kunnen maken.

Brief

Eind vorig jaar kregen inwoners van Achtkarspelen een brief waarin waterbedrijf Vitens aankondigde dat ze de precariorechten doorberekenen aan de klanten. Behalve Achtkarspelen is Tytsjerksteradiel de enige Friese gemeente die precariorechten oplegt.

''Onze inwoners hoeven niet bang te zijn voor een extra factuur van het waterbedrijf. Zij kunnen binnenkort hierover een brief verwachten van Vitens en de gemeente'', zegt Bruining.