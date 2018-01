OVERZICHT: Deze brievenbussen verdwijnen

Friezen kunnen binnenkort hun post nog bij 624 brievenbussen in de provincie versturen. PostNL begint volgende maand met het weghalen van brievenbussen in Fryslân. Dat gebeurt omdat ze steeds minder worden gebruikt. Het aantal brievenbussen in de provincie neemt in totaal af, maar er komen ook nieuwe bussen bij. In het kaartje hieronder vind je welke brievenbussen bij jou in de buurt gaan verdwijnen (rood), en welke bussen erbij komen (groen).