De reparatie heeft bijna twee weken geduurd, maar de kapotte brug in de Afsluitdijk bij Den Oever is weer gerepareerd. Dat betekent dat het autoverkeer weer gewoon over de brug kan, en de brug ook weer open kan voor de scheepvaart.

Dat de brug kapot was, kwam door een computerprobleem. Daardoor moest het autoverkeer over de zuidelijke brug rijden. Dat zorgde voor vertraging.