Openingsweekend LF2018: volg het live bij de Omrop

Het is eindelijk zover: vrijdag 26 en zaterdag 27 januari wordt het jaar van Ljouwert-Fryslân 2018, van Culturele Hoofdstad, geopend. Vrijdag is de opening in de hele provincie en zaterdag ligt de nadruk op Leeuwarden. Omrop Fryslân doet deze dagen uitgebreid verslag van de evenementen en de officiële opening. Hieronder een overzicht van wat jij van ons kunt verwachten.

Vrijdag

Vrijdagavond is Omrop Fryslân bij het eerste officiële evenement van Leeuwarden-Fryslân 2018: '2018ferhalen'. Verslaggevers zullen uit vijf plaatsen in de provincie verslag doen van het evenement en laten door middel van een livestream die verhalen meebeleven. De livestream van Omrop Fryslân begint vrijdagavond om 20.00 uur en is behalve op de website ook op de app en de Facebookpagina van Omrop Fryslân te volgen.

Zaterdag

Omrop Fryslân komt vanaf 20.30 uur met een live televisieprogramma over LF2018 en de opening. In het programma 'Finster op 2018' wordt een aantal culturele activiteiten belicht met presentatrice Karen Bies. Onder meer met het Grote Grutto Theater, waar men het leven van de grutte kan meebeleven, en Iepen Doarp, met verhalen van alle inwoners van Feanwâldsterwâl. Miranda Werkman staat in het hart van Leeuwarden om live verslag te doen van onder andere de aankomst van het koninklijk paar.

Daarna is zaterdagavond de officiële opening, die door de AVRO/TROS wordt uitgezonden, vanaf 21.35 uur ook live te zien bij Omrop Fryslân.