De tuchtcommissie van de KNVB heeft Tim Matavž van Vitesse geschorst voor vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Volgens de commissie is er genoeg bewijs dat de spits afgelopen weekeinde in de wedstrijd tegen SC Heerenveen met opzet zijn elleboog in het gezicht van Denzel Dumfries plantte.

De straf komt overeen met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Dat werd door Vitesse afgewezen. Ook tegen de uitspraak van de tuchtcommissie gaat de club in beroep.