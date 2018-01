Seizoen voorbij voor SC Heerenveen-keeper Warner Hahn

Doelman Warner Hahn van SC Heerenveen komt dit seizoen niet meer in actie. De 25-jarige keeper liep begin januari een zware schouderblessure op tijdens het trainingskamp van de club in Spanje. Het is de tweede keer dit seizoen dat Hahn langere tijd uit de roulatie is. Tijdens de eerste competitiewedstrijd dit seizoen tegen FC Groningen raakte Hahn ook al geblesseerd aan zijn schouder en moest daardoor negen competitiewedstrijden missen.

Martin Hansen is door trainer Jurgen Streppel aangewezen als eerste doelman. Heerenveen huurt de Deen dit seizoen van het Duitse FC Ingolstadt 04. Wouter van der Steen is tweede keeper.