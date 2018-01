Een 21-jarige vrouw uit Leeuwarden was donderdagnacht behoorlijk agressief in een kroeg aan het Ruiterskwartier in de stad. Ze begon om zich heen te slaan in de horecazaak, waarna ze eruit werd gezet.

Buiten ging ze nog even verder. De politie werd erbij geroepen. De vrouw heeft proces-verbaal en een horecaverbod gekregen.