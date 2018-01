Wethouder De Graaf: "Klachten over vervoer Jobider nemen af"

Jobinder uit Noordoost-Fryslân kende een moeizame start, maar het vervoersbedrijf krijgt het leerlingen- en Wmo-vervoer steeds beter in de vingers. Dat zei wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel donderdagavond tijdens een debat over de startproblemen bij het bedrijf.

Die problemen logen er niet om. Op de eerste dag werden twintig kinderen niet opgehaald, op de tweede dag bleven achter kinderen staan en op de derde dag vijf. Ook waren de wachttijden vaak veel te lang.

Het aantal klachten over Jobinder neemt volgens De Graaf snel af. Het bedrijf heeft deze week nog wel aan verschillende mensen met klachten excuses aangeboden en in sommige gevallen een bos bloemen overhandigd. Mensen die vanwege de klachten hoge telefoonkosten gemaakt hebben kunnen daarvoor worden gecompenseerd. In de eerste week moesten mensen die Jobinder belden dikwijls tien minuten of langer wachten. Daar moesten zij ook nog eens tien cent per minuut voor betalen. Dat tarief is inmiddels verlaagd naar vijf cent per minuut.

Het interpellatiedebat was aangevraagd door Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. Ook hij kreeg de afgelopen weken veel klachten te horen over Jobinder. De Vries wil dat het bellen van Jobinder gratis wordt. De Graaf beloofde dat ze dat met het bestuur van de mobiliteitscentrale zal bespreken.

Jobinder is een maatschappelijke regeling van zes gemeenten in Noordoost-Fryslân. Het bedrijf verzorgt sinds begin dit jaar het leerlingen- en Wmo-vervoer in die gemeenten.