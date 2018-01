Raadsleden Achtkarspelen vergaderen in kostuum

Om te vieren dat Augustinusga het Culturele Hoofddorp van 2018 van de gemeente Achtkarspelen is, vergaderde de gemeenteraad donderdagavond in de Augustinuskerk in het dorp. En dat deden alle raadsleden niet in dagelijkse kleding, maar in kledij in stijl van de achttiende eeuw. Met de kleding eren ze de achttiende-eeuwse kunstschilder Willem Bartel van der Kooi (1768-1836). Het is dit jaar 250 jaar geleden dat Van der Kooi werd geboren, en dat wil de gemeente op deze wijze herdenken.

Zweterig

Voor alle raadsleden is het dragen van de achttiende-eeuwse kledij wel eventjes wennen. Volgens burgemeester Gerben Gerbrandy is het vooral zweterig. Wethouder Stellinga moest eerst op zoek naar een goede plaats in de kleding voor zijn telefoon.

Wâldsang zingen

Met behulp van een perkament heeft burgemeester Gerbrandy het dorp uitgeroepen tot Cultureel Hoofddorp. Ook is er een speciale banier in de kerk uitgerold. De bijeenkomst was verder hetzelfde als een reguliere samenkomst in de raadzaal, maar met een speciaal begin. Het eerste gedeelte van de avond ging over de geschiedenis van Augustinusga en is het Wâldsang gezongen. Daarna ging de reguliere raadsbijeenkomst van start.