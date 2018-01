Van Berkel: ''Mijn leven en passie worden mij afgenomen''

''Mijn werk, mijn leven en mijn passie worden mij afgenomen. Maar ook mijn gezondheid.'' Dit zegt vuurtorenwachter van de Brandaris op Terschelling Nicolette van Berkel, naar aanleiding van haar conflict met Rijkswaterstaat. Van Berkel heeft het bevel gekregen om mee te werken aan een derde onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft ingesteld. Dit onderzoek komt er naar aanleiding van het verhaal van Van Berkel dat ze gepest werd door collegae. Na die melding is de toestand geëscaleerd, en zit Van Berkel al twee jaar thuis.

Nieuw onderzoek

''Naar buiten komen met mijn verhaal is nu mijn enige keuze'', zegt Van Berkel. Ze is nu met haar verhaal naar buiten getreden en eist een onafhankelijk onderzoek. Rijkswaterstaat zegt echter dat er al twee onderzoeken zijn geweest, en dat er nu een derde extern onderzoek komt. Van Berkel zegt dat de onderzoekscommissie niet objectief is, en wil niet meewerken. Van Berkel: ''Ik heb grote zorgen over dit onderzoek, omdat de commissie niet onafhankelijk is.''

Een van de commissieleden, Bert Kreemers, heeft zich teruggetrokken uit het onderzoek. Hij vindt dat Rijkwaterstaat te weinig informatie geeft over de zaak. Rijkswaterstaat staat er echter wel op dat het een onafhankelijk onderzoek is, en eist van Van Berkel dat ze eraan meewerkt. Ze is inmiddels genezen verklaard, en kan worden ontslagen als ze weigert aan het onderzoek mee te werken.

Excuses

Van Berkel is dan ook blij dat de politiek het conflict nu ook heeft opgepakt, en dat Tweede Kamerlid Nevin Ozutok van GroenLinks Kamervragen heeft gesteld. Van Berkel: ''Ik hoop dat door de Kamervragen dit verplichte onderzoek niet doorgaat. Zo kun je niet omgaan met mensen.''

Van Berkel wil dat Rijkswaterstaat excuses aanbiedt, en dat ze met respect wordt behandeld. Ze hoopt dat ze daarna weer terug kan keren naar de Brandaris, en daar weer gewoon haar werk kan doen.