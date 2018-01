Opening LF2018: praktische informatie

Het jaar van Culturele Hoofdstad 2018 wordt zaterdag 27 januari officieel geopend. Daarvoor is een gedeelte van de binnenstad afgezet voor autoverkeer en de grootste parkeergarages zijn ook gesloten. Hoe kom je er dan? Hier vind je alle informatie op een rijtje.

Auto

Bijna de gehele binnenstad is tussen 16.00 uur en 23.00 uur verboden terrein voor auto's. De parkeergarage onder het Oldehoofsterkerkhof sluit om 16.00 uur en het Zaailand om 18.00 uur. De parkeergarages uit rijden kan wel. Er is een parkeerverbod op: Beursplein, Eewal en Zuiderstraat. Geparkeerde auto's aan Westerkade, Willemskade NZ, Groot en Klein Schavernek, Zaailand en Doelestraat worden weggesleept.

Pendelbus

Autobestuurders kunnen parkeren op het P+R-terrein bij WTC Expo (Heliconweg) in Leeuwarden. Dat kost zes euro, en vanaf daar kun je instappen in de pendelbussen van Arriva, die je gratis naar het centrum brengen. De bussen rijden vanaf 15.00 uur tot 01.00 uur 's nachts.

Trein en bus

De NS en Arriva zetten extra en langere treinen in. De bussen van Arriva rijden vaker.

Wandelen of fietsen

De bewaakte fietsenstallingen aan de Sint Jacobsstraat en bij het station zijn geopend, die aan het Zaailand niet. Er zijn extra fietsenrekken aan de Groeneweg, in de Prinsentuin, bij De Harmonie, aan de Eewal, bij het Beursplein en bij de Blokhuispoort. Vanaf het station zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld naar de drie pleinen.

Op www.plattegrond2018.nl staan de routes aangegeven.

Programma in het kort

Vrijdagavond, tussen 19.00 en 22.00 uur, worden op circa 200 plaatsen in Fryslân verhalen verteld bij musea en particulieren. LF2018 wordt zaterdagavond op drie pleinen in Leeuwarden officieel geopend: Op het Wilhelminaplein, het Olderhoofsterkerkhof en het Gouverneursplein. Voordat de grote opening begint, zijn er tussen 19.00 en 21.00 kleine uitvoeringen te zien van ongeveer 60 LF2018-projecten in de binnenstad: 'De Stormruiters' heet bezoekers welkom met Friese paarden op de toegangswegen richting het centrum, en veel winkels in het centrum blijven langer open, tot 21.00 uur. De officiële openingshandeling begint op 21.30 uur en duurt tot 22.15 uur. Daarna luiden de kerkklokken in de gehele provincie.