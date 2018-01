'Cowfunding' om ontsnapte koe in koeienrusthuis te krijgen

De Partij voor de Dieren is een 'cowfunding' actie begonnen om koe Hermien in het koeienrusthuis in Zevenhuizen te krijgen. Hermien ontsnapte in december toen ze op weg was naar het slachthuis in Gelderland, en loopt sinds die tijd vrij rond in een bos. Jagers en veeartsen proberen het dier sinds die tijd te vinden om het dood te schieten of te verdoven. Dat is nog niet gelukt. De PvdD wil dat Hermien wordt gered van de slacht en heeft de crowdfundingsactie op touw gezet. In het koeienrusthuis in Zevenhuizen wonen nu ongeveer 45 koeien en zij hebben nog wel plaats voor Hermien.

#MeKoe

Het enthousiasme over het redden van koe Hermien is op social media groot. Ze is trending op Twitter onder #MeKoe, #FreeHermien, #SaveHermien en #KoeHermien. ''Hermien vecht voor haar leven en wij gaan haar daarbij helpen'', zegt Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Volgens Ouwehand is de inzamelactie bedoeld om de kosten in de opvang in Zevenhuizen te dekken. De eigenaar van Hermien heeft al aangegeven dat hij bereid is zijn koe af te staan aan het rusthuis.