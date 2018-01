Zwaar ongeluk op de N361 bij Lauwersoog, twee gewonden

Bij een ernstig ongeluk op de kruising van De Rug en de N361 bij Lauwersoog zijn donderdagavond meerdere personen gewond geraakt. Bij het ongeluk hebben twee auto's zware schade opgelopen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Twee slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Twee andere slachtoffers hoefden na een medische controle niet mee.

De politie onderzoekt nu wat de oorzaak is van het ongeluk. De weg is voor een groot deel afgesloten. Het verkeer kan wel verder rijden via de Strandweg, die ongeveer parallel loopt aan de N361.