PostNL haalt brievenbussen weg

PostNL begint komende maand met het weghalen van brievenbussen in Fryslân. Dat gebeurt omdat ze steeds minder worden gebruikt. Mensen versturen niet meer zoveel post. Er worden ook brievenbussen verplaatst. Het uitgangspunt daarbij is dat ze voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Ook voor mensen die niet goed kunnen lopen. Daarom blijven de bussen bij zorginstellingen aanwezig.

Afstandseis

Bij het bepalen van de locaties van de brievenbussen wordt gekeken naar de afstandseis zoals die is vastgelegd in de Postwet. Wanneer een brievenbus weg wordt gehaald, zal dit drie weken van tevoren op de bus worden aangegeven. Bewoners krijgen een brief met informatie over de veranderingen. Op postnl.nl/brievenbus kan met behulp van een locatiewijzer de brievenbus worden gevonden die het meest dichtbij is.

Van 833 naar 624

In Fryslân gaat het aantal brievenbussen afnemen: het aantal gaat van 833 naar 624. Er blijven 604 brievenbussen staan, er komen 20 nieuwe brievenbussen bij, en 229 brievenbussen worden weggehaald.