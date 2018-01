Provincie zoekt naar verdwenen beelden uit Statenzaal

De provincie houdt een zoektocht naar drie traditionele beelden, die zijn verdwenen uit de Statenzaal. De beelden hebben jarenlang tegen de muren gestaan, boven de stoel van de commissaris van de Koning. Bij de nieuwbouw van het provinciehuis, zo'n tien jaar geleden, zijn ze zoek geraakt. De VVD deed woensdag een oproep om opnieuw op zoek te gaan naar de beelden. De rest van de partijen in Provinciale Staten steunen deze oproep.

De beelden

De beelden zijn zo'n dertig centimeter hoog en symboliseren de drie deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid en kracht. De Friese Statenzaal is de enige Statenzaal in Nederland die nog in gebruik is. Alles wat er te zien is, heeft historische waarde. De beelden moeten dus terugkomen, vindt de VVD.