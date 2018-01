Henk Veerman begint weer op de bank

SC Heerenveen-aanvaller Henk Veerman moet vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Sparta weer in de dug-out plaatsnemen. Trainer Jurgen Streppel geeft de voorkeur aan Reza Ghoochannejhad in de punt van de aanval tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Veerman kreeg in december in de uitwedstrijd tegen Roda JC voor het eerst een basisplaats, omdat Streppel ontevreden was over de productiviteit van Ghoochannejhad. In de zes wedstrijden waarbij Veerman in de basis stond, scoorde hij drie maal (Roda JC, VVV Venlo en Feyenoord).

''Meer voetbal''

Toch kiest Streppel tegen Sparta weer voor Ghoochannejhad, omdat hij vindt dat er met de Iraanse international ''meer voetbal'' in de ploeg komt. Henk Veerman is samen met Morton Thorsby met vier doelpunten topscoorder bij SC Heerenveen. Reza Ghoochannejhad heeft dit seizoen twee keer gescoord, waarvan een keer uit een strafschop was.

FC Utrecht

Afgelopen zomer had FC Utrecht nog belangstelling voor Veerman, maar die verkoop ging op het laatste moment niet door.