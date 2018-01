VIDEO: Jelle B. zingt 'Frysk hynder'

Zanger Jelle B. heeft een nieuwe versie gemaakt van het nummer 'Frysk hynder' van Griet Wiersma. Dat heeft hij gedaan voor de muziekrubriek van Fryslân Hjoed. In deze rubriek daagt presentator en zanger Raynaud Ritsma Friese artiesten uit. Ze krijgen als opdracht een lied uit de Fryske Top 100 te coveren. Een liedje dat ver van hun eigen stijl is verwijderd. Met als doel: nieuwe nummers creëren en een andere blik op Friese nummers teweegbrengen.

Frysk hynder

Dit keer was het nummer 'Frysk hynder' aan de beurt. Het is bijna twintig jaar geleden dat Griet Wiersma het nummer schreef. Ze had nog een oude orkestband met een melodie, die steeds weer in haar opkwam. ''Ik vond het zo mooi en dacht, hier moet ik iets mee doen! Toen kwam mijn zwager eens langs om koffie bij me te drinken, en had ik het er met hem over. Over een nieuw nummer en waar dat dan over moest gaan. Hij had een Fries paard en zei dat er geen goed lied was over Friese paarden. Mijn zwager begon over de paarden te vertellen en zo heb ik, met de oude orkestband erbij, de tekst geschreven.'' Iedereen die het nummer hoorde, was meteen enthousiast, en dat was eigenlijk het begin van de carrière van Griet. ''Dit nummer was mijn doorbraak, dat is wel heel bijzonder.''

Jelle B.

Jelle B. is de zevende in de rij van Friese artiesten die een nummer gecoverd heeft. Elske DeWall deed 'It Woanskip' van Anneke Douma en Iris Kroes het nummer 'Cliffs of Moher' van Gurbe Douwstra. Benieuwd naar alle covers? Kijk dan op www.omropfryslan.nl/muzykrubryk.