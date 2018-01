Nynke Laverman is ''blij dat het eindelijk zover is''

De repetities zijn in volle gang en het is nu echt aftellen tot morgen, want dan is in Leeuwarden de opening van Culturele Hoofdstad 2018. De stad is voor een groot gedeelte al omgetoverd tot dé Culturele Hoofdstad van Europa en muzikaal Fryslân maakt zich op om zaterdag te schitteren met de mooiste muziek, zo ook Nynke Laverman. De Friese zangeres heeft enorm veel zin in de opening: ''Ik ben zo blij dat het eindelijk zover is.''

''Seis oere thús''

Laverman zingt bij de opening het lied ''Seis oere thús'' en doet dat op een Friese hengst. ''Ik ben al lange tijd aan het trainen geweest, om hem vooral te laten wennen aan de omstandigheden, waar hij zaterdag mee te maken krijgt.'' Bij Laverman zelf overheerst een gezonde spanning. ''Gisteren hadden we de doorloop en toen dacht ik: ''Oeh, dit is toch wel spannend, want het is gewoon enorm. Zo veel mensen en dingen die bij elkaar moeten komen.''

Met elkaar

Aan de opening doen in totaal 2.500 mensen mee. ''Kinderen, fanfares, koren, muzikanten, en meer en dat komt allemaal bij elkaar. Voor mij is de vibe die ontstaat het allerbelangrijkste. Het gevoel van met elkaar de tanden in een nieuwe tijd te zetten en de stad en Fryslân naar een nieuw niveau te tillen.

De opening van Culturele Hoofdstad is zaterdag om 20.30 uur te zien bij Omrop Fryslan.