Omrop TIP: Yn dit lânskip leit myn libben

Liefde voor de Friese taal; de Fryslân DOK 'Yn dit lânskip leit myn libben' gaat over de hedendaagse Friese auteurs en Friese auteurs uit het verleden. Met de Friese taal als gereedschap schrijven succesvolle Friese schrijvers Hylke Speerstra en Hilda Talsma op een idyllische locatie een brief over hun persoonlijke relatie met de Friese literatuur.

Taal centraal

Ze zijn te gast in de Skriuwersarke van Rink van der Velde in De Veenhoop. Ieder belicht een Friese schrijver uit het verleden, met wie ze zich verbonden voelen. Kunsthistoricus en cultuurcriticus Huub Mous laat zijn licht schijnen op de Friese literatuur van na de Tweede Wereldoorlog en plaatst die in een Europees perspectief. Zo ontstaat er een beeld van een levende Friese taal met historische wortels in Europa. Waar komt de liefde voor de Friese taal bij Speerstra en Talsma vandaan? Hoe diep zit de angst om de dierbare taal te verliezen?

Lân fan Taal

De documentaire is gemaakt door filmmakers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz, in opdracht van Tresoar en in samenwerking met Omrop Fryslân. Als onderdeel van LF2018-project 'Lân fan Taal' is de documentaire aaneengeschakeld te zien in de Gysbert Japicxzaal bij Tresoar.

De Fryslân DOK documentaire 'In dit lânskip leit myn libben' is op zondag 28 januari om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.