Omrop TIP: volg de opening van LF2018 live

Het is eindelijk zover, de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Omrop Fryslân zendt de opening live uit op televisie en online.

Op televisie beginnen we om 20.30 uur met het programma 'Finster op 2018'. Hierin worden een aantal culturele activiteiten belicht met presentatrice Karen Bies. Onder meer met het Grote Grutto Theater, waarin je het leven van een grutto mee kan maken, en Iepen Doarp, met verhalen van alle inwoners van Feanwâldsterwâl. Miranda Werkman staat in het hart van Leeuwarden om live verslag te doen van onder andere de aankomst van het koninklijk paar. Daarna is de officiële opening, die door de AVROTROS wordt uitgezonden, vanaf 21.35 uur ook live te zien bij Omrop Fryslân.

'Finster op 2018' is uiteraard ook live te volgen via de website en de app. Daarnaast is er vanaf 20.00 uur een livestream van de bijeenkomst in stadsschouwburg De Harmonie. Bij deze officiële bijeenkomst, alleen voor gasten, zijn ook de Koning en Koningin aanwezig. Er zijn toespraken van verschillende prominenten. Verder is alles op de voet te volgen via onze liveblog en we doen verslag op Facebook en Instagram.