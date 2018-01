Friezen hebben in 2017 minder geld geleend dan in het jaar ervoor. Het gemiddelde krediet was in 2017 ruim 13.000 euro. Dat bedrag is veertig procent lager dan in 2016. Dat blijkt uit het Nationaal Leenonderzoek, waarbij landelijk bijna 70.000 kredieten zijn onderzocht. Er wordt vooral geld geleend om bestaande leningen over te sluiten, om een auto te kopen of voor een verbouwing.