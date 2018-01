Voorproefje op Escher-illusies in Fries Museum

Een wereld, waar niets is wat het lijkt. We kennen de in Leeuwarden geboren kunstenaar M.C. Escher, die zo'n wereld met optische illusies maakte in al zijn kunstwerken. Vanaf april is de grote Escher-tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden, maar nu al is daar een voorproefje op de kunstenaar te zien met de tentoonstelling 'Phantom Limb: Art Beyond Escher'.

Aan deze expositie doen tien moderne kunstenaars uit binnen- en buitenland mee, die ook werken met optische illusies. In totaal zijn er 25 werken. Zo is er bijvoorbeeld een kamer, volledig in zwart-wit geschilderd. Voor de bezoekers een heel aparte gewaarwording, om daar rond te lopen. De tentoonstelling laat volgens het Fries Museum zien dat ons brein voor de gek kan worden gehouden en stelt de vraag hoe betrouwbaar onze realiteit eigenlijk is.