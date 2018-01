VIDEO: Dit is de nieuwe bibliotheek in de Blokhuispoort

Boekenwurmen uit Leeuwarden kunnen vanaf donderdagmiddag terecht in een gloednieuwe bibliotheek. In de Blokhuispoort zijn vanaf donderdag duizenden boeken te lezen in de 'dbieb'. Een week lang was de bibliotheek dicht en daarvoor konden mensen tijdelijk terecht bij een pop-up bibliotheek bij het Zaailand. De opening werd verricht onder grote belangstelling van nationale en internationale pers.