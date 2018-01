Kallon en Rosheuvel in de basis bij Cambuur

Issa Kallon en Darren Rosheuvel beginnen vrijdag in de basis in de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Die wedstrijd wordt gespeeld op het veld van tweede divisionist IJsselmeervogels in Spakenburg. Rosheuvel is lang geblesseerd geweest, maar kreeg langzaamaan minuten in het eerste. Maandag kwam hij tijdens de tweede helft in het veld tegen Jong Ajax en maakte toen veel indruk. Furdjel Narsingh (enkelblessure) en Kevin van Kippersluis (ziek geweest) kunnen vrijdag niet spelen.

Trainer Sipke Hulshoff wilde verder geen opstelling bekendmaken. Wel was hij duidelijk over de doelstelling voor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht: "Wij zijn het aan onze stand verplicht, om deze wedstrijd te winnen." De doelstelling van Cambuur is nog steeds om goed aansluiting te vinden bij de middenmoot van het linker rijtje, aldus Hulshoff.

Hij wilde niet ingaan op de vraag, hoe lang hij nog eerste trainer bij Cambuur zal zijn. "Ik heb tegen de directie gezegd, dat ik dat pas wil weten als er echt nieuws is. Half nieuws hoef ik niet te weten. Ik wil mij volledig richten op de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht en de bekerwedstrijd tegen FC Twente komende dinsdag."