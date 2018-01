Onduidelijkheid over uitbreidingsopties boeren buitengebied

Het is onduidelijk hoeveel boeren kunnen uitbreiden in het buitengebied van de vroegere gemeente Menameradeel, zonder veel schade aan de natuur te veroorzaken. Dat stelt de commissie voor de Milieu Effect Rapportage over het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan. Het rapport moet daarom worden aangepast, vindt de commissie. De gemeente Waadhoeke wil in het buitengebied agrarische bedrijven de mogelijkheid geven om uit te breiden. Uit het milieueffectrapport blijkt dat het plan negatieve gevolgen kan hebben voor kwetsbare natuur. Ook is er stankoverlast mogelijk.

In het plan staan regels om deze gevolgen te beperken. Het rapport maakt niet duidelijk of boeren kunnen uitbreiden zonder teveel schade voor de natuur, schrijft de commissie. Luchtvervuiling bijvoorbeeld, kan slecht uitpakken voor planten en bomen in de omgeving.