Ondernemers Schrans bang om LF2018 te missen

Ondernemers in winkelstraat de Schrans in Leeuwarden weten niet of zij ook zullen meeprofiteren van Leeuwarden-Fryslân 2018. De Schrans is volledig aangekleed met promotiemateriaal van Culturele Hoofdstad, zoals vlaggen en kunstzinnige winkelpoppen. Toch is het volgens Johan Schootstra van de viswinkel een probleem, dat de Schrans te veel uit de richting van het centrum ligt. "Het publiek wordt in de binnenstad afgezet, waardoor het niet in de buurt van onze winkels komt."

Ook de winkeliersvereniging heeft nog geen idee wat Leeuwarden-Fryslân 2018 voor gevolgen zal hebben voor de Schrans. Volgens Margriet Terpstra van de winkeliersvereniging zijn er wel goede ideeën. ''Het initiatief voor een stappenteller spreekt mij aan. 2018 stappen over de Schrans moet het winkelend publiek hier naartoe brengen."