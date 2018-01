Wetterskip betaalt niet mee aan schoonmaken Fabrieksvaart

Het Wetterskip zal niet meebetalen aan het opknappen van de Fabrieksvaart bij Augustinusga. Dat heeft de organisatie aan de gemeente Achtkarspelen laten weten. De vervuilde Fabrieksvaart is volgens de boze omwonenden al een tijd toe aan een schoonmaakbeurt. Ook zouden ze graag zien dat er walbeschoeiing komt.

De gemeente had in principe 150.000 euro gereserveerd, met als voorwaarde dat andere partijen het project zouden meefinancieren. Nu dat onzeker is, moeten de omwonenden nog maar zien of er snel wat gebeurt met de vaart. Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen gaat binnenkort met de projectgroep om tafel, om het vervolgtraject te bespreken.