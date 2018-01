Kenny Teijsse nog in belangstelling van Cambuur

Cambuur heeft nog altijd belangstelling voor verdediger Kenny Teijsse. Teijsse heeft proefgedraaid bij Cambuur en volgens technisch manager Foeke Booy wil Cambuur de linksback tot het einde van dit seizoen naar Leeuwarden halen. "We zijn met hem in onderhandeling en als we daar uitkomen willen we Teijsse graag hebben tot het einde van dit seizoen", zei Booy. Het gaat er dus om dat beide partijen financieel op één lijn moeten komen.

De laatste Nederlandse club waar Kenny Teijsse voor speelde, was Go Ahead Eagles. Bij die club was hij van 2015 tot 2017 actief. Daarna ging Teijsse naar Amerika, waar hij speelde voor The San Francisco Deltas.