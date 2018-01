Friese bestrijders muskusrat zijn voorbeeld voor Nederland

Friese muskusrattenbestrijders zijn een voorbeeld voor bestrijders in de rest van het land. Ze doen het zo effectief, dat er bijna geen muskusratten meer zijn. Het aantal is vorig jaar met de helft afgenomen. Er zijn nu nog zo'n 600 muskusratten in Fryslân. In 2013 waren er nog ruim 4400.

Muskusratten zijn schadelijk, omdat ze dijken en wallen vernielen. Bovendien komen ze hier van oorsprong niet voor. De bestrijders worden ook ingezet in Groningen en Drenthe, om te voorkomen dat de ratten naar Fryslân komen. Uit het hele land komen ze hier kijken naar het vakmanschap en de organisatie.

Bestrijders richten zich ook op beverratten, bevers, rivierkreeften en zelfs schadelijke plantensoorten. Ook muskusratten moeten blijvend worden aangepakt. Daarom worden Friezen opgeroepen, om muskusratten te melden bij Wetterskip Fryslân.