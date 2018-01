Vijf 'mienskips'projecten krijgen 2018 euro

Vijf 'mienskips'projecten hebben woensdagavond uit handen van gedeputeerde Kramer een cheque gekregen van 2018 euro. Dat gebeurde tijdens het wekelijkse programma IepenUP Live van LF2018. De vijf winnaars zijn gekozen uit 91 projecten. Omdat ze goed aansluiten bij de doelen van Culturele Hoofdstad, krijgen zij de bonus uit het Iepen Mienskipsfûns.

De winnaars zijn De Zilte Pluktuin op Terschelling, de Griene Weach in Bakkeveen, de rockopera Tommy in Joure, de kloostertuin in Oosterbierum en de Alde Skoalle in Noardburgum. De laatste kreeg het geld voor het opknappen van een lokaal, om daar jeugdtoneel mogelijk te maken.

Passie

Gedeputeerde Kramer sprak zijn bewondering uit voor alle initiatiefnemers. "Fryslân bruist van de initiatieven. Met veel passie zetten zij zich in om de leefbaarheid van eigen wijk, dorp of stad te versterken. Van projecten op het gebied van natuurbehoud, de zorg, tot culturele voorzieningen. Heel inspirerend!"