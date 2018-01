Aukje Miedema gekozen tot kinderburgemeester Dongeradeel

Aukje Miedema is de nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel. Vijftien kinderen uit de groepen zeven en acht van de basisscholen in de gemeente hadden zich opgegeven als kandidaat. Woensdagavond kwam Aukje Miedema van de Foeke Sjoerdsskoalle uit Oosternijkerk als winnaar uit de bus. De kinderen moesten een presentatie geven in de raadzaal in Dokkum.

Aukje is de negende kinderburgemeester van Dongeradeel. Donderdagavond wordt ze officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Dan wordt ook afscheid genomen van de huidige kinderburgemeester Noa Daannette Groenevelt.