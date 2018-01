Een 21-jarige man uit Sneek is woensdagavond betrapt op het rijden onder invloed van drugs. In Akkrum werd de man aan de kant gezet. Na een speekseltest bleek dat de man drugs had gebruikt. De bestuurder had ook geen geldig rijbewijs.

Het was al de derde keer dat hij daarop werd betrapt. Tegen de Sneker wordt proces-verbaal opgemaakt.