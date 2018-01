Kledingwinkel Costes komt in het voormalige V&D-gebouw in Leeuwarden. Begin juli gaat de winkel open. De verbouwing die hiervoor nodig is, begint in mei, zo meldt de winkelketen op de website. Na het faillissement twee jaar geleden van V&D begon modeketen Zara een vestiging in het vroegere onderkomen van de V&D.

De ruimte die nog over was, wordt nu opgevuld door Costes. De gemeente Leeuwarden laat weten erg blij te zijn met de komst van de winkel naar de stad.