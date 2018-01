"Regio moet zelf werk voor huisartsen aantrekkelijk maken"

De regio is zelf aan zet om het voor huisartsen aantrekkelijk te maken er te werken. Dat zegt minister Bruins van Medische Zorg en Sport in antwoord op vragen van de VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Leendert de Lange. Zij hadden vragen gesteld over het tekort aan huisartsen in onder andere Fryslân. In gebieden waar het lastig is om een huisarts te vinden, is de regio verantwoordelijk om naar een oplossing te zoeken, vindt de minister.

Zorgverzekeraars hebben daarbij volgens Bruins een belangrijke rol. Zo zoekt De Friesland Zorgverzekeraar naar een huisarts voor patiënten, die er zelf niet een kunnen vinden. Gemiddeld zijn er voor heel Nederland 4,3 huisartsen op tienduizend inwoners. Voor Fryslân zijn dat er 4,5. Ook wat de leeftijd van huisartsen betreft, wijkt Fryslân weinig af van de rest van het land. Het aandeel 55-plussers is hier 34 procent, landelijk is dat 31 procent.

Het is de bedoeling dat er in het voorjaar een gemeenschappelijk actieplan komt, om het tekort aan huisartsen in met name Leeuwarden aan te pakken. Onder andere huisartsen, de provincie, de GGD en De Friesland Zorgverzekeraar geven daarin aan hoe een huisarts kan worden gesteund bij de start van een nieuwe praktijk, hoe de vestiging van huisartsen makkelijker kan worden gemaakt en welke technologische middelen er kunnen worden ingezet.