Ernstig ongeluk op A7 bij Wons, inzittende gewond

Bij het ongeluk op de A7 bij Wons donderdagochtend, is de inzittende van de auto gewond geraakt. De persoon was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, is niet bekend. Er zaten verder geen mensen in de auto, waarvan bijna niets meer over is. De automobilist zat in eerste instantie bekneld en moest door hulpverleners worden bevrijd.

Automobilisten moesten donderdagochtend rekening houden met vertraging vanwege de hulpverlening. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.