Gasten ontvangen in huis met Culturele Hoofdstad

Heeft u een bed over? En wilt u dit Culturele Hoofdstad-jaar graag gasten ontvangen bij u in huis? Dat kan. Er is nu een online-platform waar gastheer en gast elkaar kunnen vinden. Het heet Bed in Friesland. De bedoeling is dat mensen van buiten Fryslân op het verblijfadres onze provincie kunnen beleven alsof ze er zelf wonen.

''Het platform kwam tot stand bij een sessie van Leeuwarden-Fryslân 2018'', zegt Hanneke van Kammen, initiatiefnemer van Bed in Friesland. ''Wij hebben toen gebrainstormd over ideeën voor LF2018, en dit is daar uitgekomen. Wij regelen alles in principe met zijn tweeën, maar anderen hebben aangegeven te willen helpen. Met elkaar de schouders eronder!''

Bed aanbieden

Het platform werkt als volgt. Gastheren of -vrouwen kunnen op de website een bed aanbieden. Mensen die een bed zoeken, kunnen daar een slaapplaats kiezen. Regels voor het aanbieden van een bed zijn er wel. Zo moeten de slaapkamers aan enkele voorwaarden voldoen: Een schone slaapkamer met raam, een goed matras en er moet een ontbijtje klaarstaan voor de gast(en).

Kosten

Er zijn wel kosten aan verbonden voor zowel de gastheer als de gast. Zo zijn er inschrijfkosten van 19,50 voor de gastheer. Een bed kost 35, 40, 45 of 50 euro per persoon per nacht. Het aanbod komt 1 maart online op de website van Bed in Friesland.