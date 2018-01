Deelnemers oefenen opening LF2018 in Leeuwarder centrum

Nog een paar dagen tot de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018. De muzikanten, zangers en dansers die daar aan meedoen, hebben alvast kunnen oefenen op de plekken waar het zaterdag moet gebeuren. Op verschillende plekken in het centrum werd woensdagavond maar liefst twee keer het volledige programma geoefend. De omstandigheden waren niet ideaal. Het regende bijna de hele avond en dat zorgde voor een aantal kleine problemen.

Zo deed het licht een paar keer niet wat de organisatie wou en waren er enkele communicatieproblemen. Erg is dat niet, want juist daarvoor moest er worden proefgedraaid. Zaterdag, bij de echte opening, is de verwachting dat het droog blijft.