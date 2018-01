De beelden van de drie kardinale deugden moeten weer in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden komen te staan. Dat wil de provinciale VVD-fractie. Tot een paar jaar geleden stonden de drie beelden in speciaal daarvoor bestemde nissen in de zaalwand, recht achter de zetel van de commissaris van de Koning. De beelden zijn echter niet meer te vinden.

De VVD wil nu dat ze terugkomen. Het gaat om personificaties van de deugden voorzichtigheid, rechtvaardigheid en kracht.