Huisraad valt van aanhanger, A32 bezaaid met meubels

Een opmerkelijk en erg gevaarlijk incident woensdagavond op de A32 tussen Akkrum en Heerenveen. Er lagen stoelen, een bank en ander huisraad op de weg. De inboedel was uit een aanhanger gevallen, zonder dat de bestuurder dit door had. De politie kreeg veel telefoontjes over de meubels op de weg.

De eigenaars van het meubilair kwamen er pas bij Zwolle achter dat de spullen van de aanhanger waren gevallen. Ze hebben zich gemeld bij de politie en komen hun inboedel weer ophalen. Het incident heeft geen ongelukken veroorzaakt.