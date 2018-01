De omringdijk op Vlieland wordt aangepakt. Rijkswaterstaat heeft een plan gepresenteerd om de komende jaren de dijk te versterken. Dit is nodig om in te spelen op de toekomstige zeespiegelstijging en ook vanwege de nieuwe veiligheidsnormen in Nederland. De dijk voldoet daar nog niet aan.

De komende tijd doet Rijkswaterstaat verder onderzoek op en om de dijk om de werkzaamheden voor te bereiden.