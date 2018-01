Burgumers bezig met aanleg van nieuwe ijsbaan

Het lijkt wel voorjaar, zo hoog zijn de temperaturen woensdag, maar in Burgum zijn ze druk bezig met de winter. Er komt een nieuwe ijsbaan, met een betonvloer eronder. "Zo moet een paar keer nachtvorst genoeg zijn om te rijden", zegt Willem Profili van de ijsvereniging in Burgum. Het vriest steeds minder vaak, en als het vriest, dan ook steeds korter. De nieuwe ijsbaan moet daarop inspelen.

Aanleg

Door de aanleg van de nieuwe baan, is er deze winter niet veel ruimte om te rijden in Burgum. Dus dat het nu warm is, komt helemaal niet verkeerd uit. "We hadden liever gehad dat het vroor", zegt Profili. "Dat is ook voor onze leden het mooist. We hadden nog wel een klein baantje aan kunnen leggen. Maar als er dan toch een jaar geen ijs ligt, dan nu maar."

De nieuwe ijsbaan moet deze zomer aangelegd zijn.