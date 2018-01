VIDEO: 'Het Grote Grutto Theater' in Natuurmuseum Fryslân

De grutto komt terug naar Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. In het kader van 'Kening fan de Greide' is vanaf komende vrijdag 'Het Grote Grutto Theater' te zien. In de tentoonstelling ga je een jaar lang mee in het leven van een grutto, van Fryslân tot Afrika en terug.

Schoolkinderen konden woensdag het gruttotheater alvast uittesten. In een grote kubus zijn verschillende opstellingen gebouwd waar van alles over de grutto te beleven en te leren is. Kinderen kunnen omhoog klimmen, op de grond liggen, luisteren en puzzelen.