LIVE: IepenUP over 2018

Nog even en dat begint het! LF2018: oftewel het Culturele Hoofdstad jaar van Leeuwarden. Dit weekend is de opening en er is natuurlijk al een hele reis achter de rug. Maar: zijn we er eigenlijk wel klaar voor? En hoe komt het eigenlijk in 2019 en daarna? Journalisten, mensen van de organisatie van LF2018 en andere betrokkenen praten deze week in IepenUP over het jaar 2018. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

2018, en dan?

Te gast zijn Jannewietske de Vries, destijds gedeputeerde cultuur en een van de initiators van het hele Culturele Hoofdstad project. Sjoerd Bootsma en Claudia Woolgar, zij produceren LF2018. Harmen van der Hoek, lid van het bidbookteam. Oeds Westerhof, verantwoordelijk voor wat overblijft van de investeringen en inzet na 2018. Jort Klarenbeek vertelt over alles dat er in het openingsweekend valt te beleven en een journalistenpanel kijkt terug op de afgelopen jaren en vooruit. Verder brengt Bert Looper van Tresoar een ode aan overleden dichter Tsjêbbe Hettinga, komt kunstenaar Bonny Dijkstra aan het woord om te vertellen wat hij doet in 2018 en komt de muziek van Willie Darktrousers en de Splinters.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUp in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan tijdens het programma de actualiteiten in de wereld centraal; hoe leven we met zijn allen, wat voor subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussie in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma start elke woensdag om 20.00 uur en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUp is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUp is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.