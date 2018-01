Apparatuur uit Fendt-trekkers is roofgoed

De laatste tijd worden opvallend voor onderdelen van trekkers van het merk Fendt gestolen. Vooral in het noordoosten van onze provincie is het raak. Het gaat onder andere om complete dashboards en boordcomputers. Johan Meinderts uit Wergea verkoopt Fendt-trekkers, hij houdt extra rekening met mogelijke diefstal. "Fendt is het 'neusje van de zalm' onder de trekkers. Ze halen de apparatuur uit de cabine. Laatst hoorde ik zelfs dat een armleuning met rijhendel eruit was gehaald." Waarschijnlijk verdwijnen de gestolen goederen in het grijze circuit. "Misschien gebruiken ze het om te sjoemelen met tellerstanden of het wordt gebruikt voor gestolen trekkers of om oude trekkers mee te repareren." Nieuwe onderdelen zijn duur.

"Ze moeten van een ander zijn spullen afblijven"

Boeren waren eerder niet gewend om trekkers op slot te doen, maar er zit wel een slot op. "Boeren hebben vaak de stal open, maar dat is nu wel anders. Ook zie je meer hekken op het erf. De deur gaat op slot en de trekker ook. Toch komen ze binnen, met een stanleymes rossen ze de bekleding eraf en nemen de apparatuur mee. Ze weten precies waar ze moeten zijn." Meinderts heeft zelf ongeveer tien trekkers bij hem staan, die staan achter slot en grendel met de sleutels eruit. "We nemen wel maatregelen hoor en hebben een waakhond, die sturen we erop af. Ze moeten van een ander zijn spullen afblijven." Bij twee van zijn klanten hebben dieven toegeslagen, "bliksem, ze moeten hier niet komen". Een trekker is anders dan een auto, er zit geen alarm in. "Als ze willen, vinden ze wel een manier om erbij te komen. Dat is verrekte jammer."

"Een zwart gat"

Marco Bos is vertegenwoordiger. Bij twee trekkers van zijn vader is de apparatuur uit Fendt-trekkers gestolen. "Het is het duurste onderdeel van de tractor, de elektronica, dat kost zo'n zesduizend euro. De tractors stonden onderdak, in een loods en waren afgesloten. Toch is er ingebroken, heel vakkundig." Hij denkt dat de gestolen spullen naar landen in het Oostblok gaat. "Toen mijn vader met de tractor wilde rijden om te gaan voeren zag hij een zwart gat, al het spul was eruit. We hebben verborgen veiligheidsmaatregelen genomen."