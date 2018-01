Van een gesloten Blokhuis met dikke muren en tralies wordt de oude gevangenis nu verbouwd tot een open cultureel centrum. De schoonheid van de oude gevangenis blijft gelukkig intact. In deel 4 van Straffe Saken zie je hoe een bedrijf als Grendel Games zich hier heeft kunnen ontwikkelen. De Blokhuispoort is ook het centrum van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De verbouwing is bijna klaar, het jaar kan beginnen.

Straffe Saken is onderdeel van het project Finster op Fryslân.