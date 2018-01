VIDEO: Leeuwarder Michael Eerhart is miljonair.... op papier

Van 25 euro naar miljonair: het gebeurde met de 22-jarige Leeuwarder Michael Eerhart. Hij investeerde vijf jaar geleden een paar tientjes in de bitcoin en is nu door de explosieve groei van de digitale munt multimiljonair. Hij had dit nooit verwacht, maar zelf is hij er rustig onder. "Ik ben misschien miljonair, maar dat is wel op papier. Ik heb mijn bitcoins niet allemaal verkocht en heb het niet allemaal op de bankrekening. Ik ben nu vooral bezig met investeren in andere munten en in mijn bedrijf. En zo nu en dan verkoop ik wat als ik geld nodig heb."

Bitcoin

De bitcoin is digitaal geld en wordt ook wel 'cryptogeld' genoemd. Het kan net als gewoon geld gebruikt worden om producten mee te kopen, maar je kan het straks ook ontvangen en uitwisselen. Het bijzondere aan de bitcoin is dat er geen centrale instantie, zoals een bank achter zit. Wel is er de 'blockchain', een netwerk over de hele wereld waar transacties in worden opgeslagen.

Handelsplatform

In 2013 begon Michael met het investeren en handelen in digitale munten. Het begon heel onschuldig toen hij met zijn vrienden op een handelsplatform zat. "Ik heb me inschreven voor een handelaccount en in ruil daarvoor kreeg je 25 euro cadeau om mee te gaan handelen. We deden dit gewoon voor de lol, maar kregen hierdoor wel meer kennis en informatie over de munten. Op het gegeven moment kwam de bitcoin voorbij. We zagen dat hij steeds meer steeg en ik heb toen besloten om hier op in te zetten."

Recordbedrag

En dat kon Michael bijna niet op een beter moment doen. Een paar jaar later schoot de waarde van de bitcoin omhoog. In december 2017 bereikte het zijn hoogtepunt met een recordbedrag van 16.000 euro per bitcoin. Maar dit betekent niet dat alle beleggers zich rijk mogen rekenen. Een paar weken geleden crashte de bitcoinmarkt en is de munt nog maar 8.000 euro waard. Op dit moment schommelt de waarde van 11.000 euro op de ene dag, naar 7.000 euro op de andere.

Onvoorspelbaar

Naast de voordelen die de digitale munt brengt (anoniem, snel en onafhankelijk), zijn er ook wat kanttekeningen bij te plaatsen. Econoom Erica Verdegaal vindt een belegging in de bitcoin of een andere munt geen serieuze belegging en een grote gok. "Er kan van alles met je geld gebeuren. De koers is de ene dag heel anders dan de andere. Het is daardoor veel onvoorspelbaarder dan andere beleggingen. Het doet me heel veel denken aan een bubbel."

Een bubbel in de economie is wanneer de prijs voor een bepaald product snel omhoog gaat en dat het daarna ook weer snel zakt. Dat zorgt voor paniek bij beleggers die de producten snel weer kopen. En dit zorgt er allemaal voor dat het product veel minder waard wordt. Maar Michael zit er niet over in dat hij zijn miljoenen kwijtraakt. "Ik heb deze sterke wisselingen in de koers al zo vaak gezien de afgelopen jaren en daarom maakt het mij niet zenuwachtig. Ik heb vertrouwen in het systeem."

Populair

Ook in Fryslân zijn veel mensen die geld investeren in digitale munten zoals de bitcoin. "Iedereen in mijn omgeving is hier mee bezig. Ik zie dat het vaak van vriendengroep naar vriendengroep wordt verspreid en zo komen er steeds meer mensen bij," zegt Michael. En hij heeft ook een idee waarom mensen deze investering doen: "Het is nieuw, het is laagdrempelig en mensen willen een onderdeel zijn van deze beweging."

Toekomst

De digitale muntenwereld krijgt intussen te maken met steeds meer regels en wetgeving, maar volgens Michael is dat alleen maar goed. "De bitcoin en andere cryptovaluta worden steeds volwassener en dat hoort ook zo." Michael ziet voor zichzelf ook een toekomst in deze wereld. Hij heeft zijn opleiding net afgerond en heeft het bedrijf GoBlock opgericht. "Ik ben inmiddels wel een kenner op het gebied van de digitale munt en dit gebruik ik voor andere bedrijven. Ik help ze met hoe je deze systemen kunt gebruiken in het bedrijfsleven."

