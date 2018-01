Nieuwe piano pronkt vanaf zaterdag op Leeuwarder station

Leeuwarden krijgt een nieuwe stationspiano. Die wordt komende zaterdag voor het eerst in gebruik genomen bij de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018. Iris Kroes heeft de eer de nieuwe piano te onthullen. Daarna wordt op het station een Stationspiano Challenge georganiseerd. Liefhebbers kunnen de piano bespelen en een opname hiervan uploaden via Instagram of Facebook met de hashtag #stationspianoLF2018. De drie uitzendingen met de meeste 'likes' mogen mogelijk meedoen aan het festival Welcome to the Village.

De NS zal komend weekend extra en langere treinen laten rijden in verband met het openingsweekend van Culturele Hoofstad. De treinen zijn versierd met een speciale LF2018 huisstijl.