Sneker (59) langer vast in onderzoek No Surrender

De 59-jarige verdachte uit Sneek, die eerder werd aangehouden vanwege het onderzoek naar motorclub No Surrender, blijft langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland woensdagmiddag bekendgemaakt. Ook de baas van de motorclub - de 53-jarige Henk Kuipers - blijft langer in de cel. In deze zaak draait het om afpersing van bijna een miljoen euro, zware mishandelingen, diefstal met geweld en het vervalsen van een loonoverzicht.

De arrestaties waren begin december. De man uit Sneek wordt ervan verdacht dat hij de baas van No Surrender in 2014 en 2015 inzetten voor het oplossen van zakelijke conflicten in Fryslân, terwijl hij wist dat er sprake was van strafbare feiten.